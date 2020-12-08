رابط مباشر للاستعلام عن منحة العماله غير المنتظمه من وزارة القوى العاملة

تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافةالتفاصيل حول منحة العمالةغير المنتظمة التي أقرتها وزارة القوى العاملة، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 6 مليون مواطن، وسيتم صرف المنحة فقط لـ 2.3 مليون مواطن بعد أعمال تدقيق ومراجعة البيانات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخري والجهات المعنية.





وقد تم البدء في صرف منحة الـ 500 جنية للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد ولمدة 10 أيام متواصلة ، من خلال جميع مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ولهذا بادر بالكشف عن اسمك لمعرفة إذا كنت ضمن اسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الخطوات التالية:

- فتح رابط موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).

- ادخل رقمك القومي المكون من 14 رقم.

- انقر على استعلم.





وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صرف الحكومة منحة العمالة الغير منتظمة لمدة ثلاث أشهر جديدة بداية من شهر ديسمبر الجاري وحتي شهر فبراير، وفتحت رابط التسجيل في صرف المنحة عبر موقع وزارة القوي العاملة خلال الأسابيع الماضية.



