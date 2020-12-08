رابط مباشر للاستعلام عن منحة العماله غير المنتظمه من وزارة القوى العاملة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافةالتفاصيل حول منحة العمالةغير المنتظمة التي أقرتها وزارة القوى العاملة، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 6 مليون مواطن، وسيتم صرف المنحة فقط لـ 2.3 مليون مواطن بعد أعمال تدقيق ومراجعة البيانات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخري والجهات المعنية.

وقد تم البدء في صرف منحة الـ 500 جنية للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد ولمدة 10 أيام متواصلة، من خلال جميع مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ولهذا بادر بالكشف عن اسمك لمعرفة إذا كنت ضمن اسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الخطوات التالية:
- فتح رابط موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- ادخل رقمك القومي المكون من 14 رقم.
- انقر على استعلم.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صرف الحكومة منحة العمالة الغير منتظمة لمدة ثلاث أشهر جديدة بداية من شهر ديسمبر الجاري وحتي شهر فبراير، وفتحت رابط التسجيل في صرف المنحة عبر موقع وزارة القوي العاملة خلال الأسابيع الماضية.

سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لجميع فئات العمالة اليومية، التي تضررت من الحظر الجزئي الذي تم خلال ربع العام الحالي بسبب انتشار وباء كورونا، ويأتي هذا ضمن مساهمة الحكومة في توفير الحياة الكريمة لفئة العمالة اليومية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صرف منحة العمالة الفجر العمالة غير المنتظمه العمالة المتضررةمنفيروس كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يستعيد 3 من نجومه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 7 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 15 ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة.. لينك تسجيل بيانات العمالة اليومية

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة | الحصول على 500 جنيه

(الان/now) استعلم عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020

سعفان: متوقع زيادة أعداد مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة في المرحلة الثانية (فيديو)

استعلم الآن عن المقبولين في منحة الـ 500 جنيه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 ص

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

11:38 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

10:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر