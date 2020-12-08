أمريكا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 283.6 ألفا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 183 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1390 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

 

وبحسب البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالولايات المتحدة إلى 14 مليون و932 ألفاً و613 حالة، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الجائحة 283 ألفاً و621 شخصاً.

 

وأفادت الجامعة الأمريكية، بأن ولاية نيويورك لا تزال هي الأكثر تضرراً في البلاد، بتسجيلها 35 ألفاً و35 حالة وفاة، تليها تكساس (23186) ثم كاليفورنيا (19984).

 

ومن حيث عدد الإصابات، مازالت كاليفورنيا في الصدارة بواقع مليون و380 ألفاً و21 حالة، تليها تكساس (1330237) ثم فلوريدا (1065785).

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