ضبط شخص لسرقته مشغولات ذهبية وعرضها للبيع بثمن بخس بالجمالية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على بعض محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر.



وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من مسكن أحد أصدقائه - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر بأنه نظرًا لعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمشغولات ذهبية داخل الشقة سكنه، إختمرت فى ذهنه سرقته وفى سبيل ذلك قام بمغافلته، وتحصل على مفتاح الشقة الأصلى وصنع نسخه منه، وفى وقت لاحق توجه للشقة محل البلاغ وإستولى على المسروقات المضبوطة.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وأضاف بعدم إكتشافه واقعة السرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

