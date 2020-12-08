الزراعة تستهدف حصاد 10 مليون طن قمح الموسم الحالي

قال علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة المصرية لرويترز يوم الثلاثاء إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تسعى لإنتاج ما يزيد عن عشرة ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي.

وبلغ الإنتاج في العام الماضي 9.5 مليون طن.

وتشتري هيئة السلع التموينية المصرية عادة ما يزيد عن ثلاثة ملايين طن من الإنتاج لبرنامج الدعم المحلي الضخم.