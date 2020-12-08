تعرف على نتائج قرعة أوروبا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
أجرى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرغة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.


وتم إجراء القرعة بين 55 منتخباً تم تقسيمها إلى 6 مستويات وفقاً لنتائجها في السنوات الأخيرة.


ومن المقرر أن تتأهل 13 منتخباً بين المنتخبات الأوروبية لكأس العالم.


وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: البرتغال - صربيا - جمهورية أيرلندا - لوكسمبورج - أذربيجان.
المجموعة الثانية: إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: إيطاليا - سويسرا - أيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا.
المجموعة الرابعة: فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.
المجموعة الخامسة: بلجيكا - ويلز - جمهورية التشيك - بيلاروسيا - إستونيا.
المجموعة السادسة: الدنمارك - النمسا - أسكتلندا - الكيان الصهيوني - جزر فارو - مولدوفا.
المجموعة السابعة: هولندا - تركيا - النرويج - مونتينجرو - لاتفيا - جبل طارق.
المجموعة الثامنة: كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفينيا - قبرص - مالطة.
المجموعة التاسعة: إنجلترا - بولندا - المجر - ألبانيا - أندورا - سان مارينو
المجموعة العاشرة: ألمانيا - رومانيا - أيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينيا - ليشتنشتاين.


وتتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات في نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرةً، فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقا فاصلا.


كما يخوض الدور الفاصل أفضل اثنين من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية 2020/2021، حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات.

أخبار تهمك

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يستعيد 3 من نجومه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

منذ ساعة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 ص

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

11:38 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

10:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر