تعرف على نتائج قرعة أوروبا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

أجرى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرغة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.









وتم إجراء القرعة بين 55 منتخباً تم تقسيمها إلى 6 مستويات وفقاً لنتائجها في السنوات الأخيرة.









ومن المقرر أن تتأهل 13 منتخباً بين المنتخبات الأوروبية لكأس العالم.









وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:





المجموعة الأولى: البرتغال - صربيا - جمهورية أيرلندا - لوكسمبورج - أذربيجان.

المجموعة الثانية: إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: إيطاليا - سويسرا - أيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - ويلز - جمهورية التشيك - بيلاروسيا - إستونيا.

المجموعة السادسة: الدنمارك - النمسا - أسكتلندا - الكيان الصهيوني - جزر فارو - مولدوفا.

المجموعة السابعة: هولندا - تركيا - النرويج - مونتينجرو - لاتفيا - جبل طارق.

المجموعة الثامنة: كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفينيا - قبرص - مالطة.

المجموعة التاسعة: إنجلترا - بولندا - المجر - ألبانيا - أندورا - سان مارينو

المجموعة العاشرة: ألمانيا - رومانيا - أيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينيا - ليشتنشتاين.









وتتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات في نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرةً، فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقا فاصلا.









كما يخوض الدور الفاصل أفضل اثنين من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية 2020/2021، حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات.



