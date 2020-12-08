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بالتزامن مع تحديد موعد الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، على أجهزة التابلت سواء في المدرسة أو فى المنزل، فهناك بعض المعلومات التي يجب معرفتها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي.



١. تعقد وزارة التربية والتعليم يوم 15 ديسمبر الجارى امتحان تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى.



٢. يؤدى الطلاب الامتحان على أجهزة التابلت سواء في المدرسة أو في المنزل.



٣. هدف الامتحان التعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.



٤. يتاح الامتحان لمدة 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، والامتحان بنظام الأوبن بوك.



٥. يبدأ الطلاب بامتحان العربى والأحياء، ومدة امتحان العربى 3 ساعات، ومدة امتحان الأحياء ساعة ونصف.



٦. كما يؤدى الطلاب الأربعاء 16 ديسمبر اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، والخميس 17 ديسمبر الرياضيات واللغة الثانية.



٧. بينما يؤدى السبت 19 ديسمبر، امتحان الفلسفة والمنطق والفيزياء، والأحد 20 ديسمبر التاريخ والكيمياء ساعة ونصف مدة كل امتحان.



٨. أسئلة الامتحان مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان.



٩. الهدف من عقد الامتحان هو اختبار منصة الامتحان، إضافة إلى تدريب الطلاب على هذه النوعية من الأسئلة لآن الطلاب يخوضوا أول امتحان لهم هذا العام وفق نظام التقييم الجديد.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.