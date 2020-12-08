وحدة قسطرة النيل للتأمين الصحي تجري 175 جراحة شهريا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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حققت وحدة " قسطرة القلب" بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، نجاحا كبيرا وطفرة ملحوظة في تقديم الخدمات والرعاية الطبية الفائقة لمنتفعي الهيئة بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة منذ افتتاحها العام الماضي.

وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، إن الوحدة تكلفت نحو 8 ملايين جنيه لإجراء من 150 - 175 عملية شهريًا ما بين قسطرة تشخيصية وعلاجية مع تركيب دعامات وذلك ضمن خطة الهيئة للقضاء على قوائم الانتظار ومعاناة عدد كبير من مرضى القلب.

وأشار " العطار " إلى إن الوحدة تضم ٣ أسرة رعاية حجز داخلي و١٢ سرير تنفس صناعي
وتعقيم وغرفة تحكم ومستلزمات ودعامات مقاسات مختلفة ويشرف عليها أخصائيين ونواب من الأطباء مع وجود أخصائي مسئول عن " دخول الحالات وتحضيرها ومتابعة ما بعد القسطرة ".

فيما تشهد المستشفى أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة على نطاق كبير تحت إشراف رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي والدكتورة ميرفت سعيد مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية وذلك فى إطار اهتمام الهيئة بالمستشفيات التابعة لها وتجهيزها لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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