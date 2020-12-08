ضبط أمين عهدة جمعية استهلاكية لاختلاسة كمية من الدقيق المدعم بسوهاج

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة جهودها فى مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "بجنوب الصعيد " قيام أمين عهدة بإحدى الجمعيات الإستهلاكية – بمحافظة سوهاج، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله وإختلاس كمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم عهدته والمسلم إليه لصرفه للمواطنين على البطاقات التموينية بغرض بيعها بالسوق السوداء، حيث بلغ إجمالى تلك الكميات خلال الفترة محل الفحص بحوالى (95 طن ).

كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تفنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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