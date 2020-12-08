محافظ الجيزة يصرف مكافأة إجادة للأطقم الطبية بمستشفى الحوامدية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي للإرتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا علي المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال زيارته لمستشفيات ابو النمرس والحوامدية العام، للوقوف على الرعاية الطبية المقدمة للمرضي والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطقم الطبية، حيث شملت الجولة التفقدية داخل المستشفيات الرعاية المركزة ومبني الطوارئ ووحدة ال pcr والحضانات والتعقيم المركزي والأشعة ووحدة المعامل المركزية والصيدلية ، مؤكداً على ضرورة استقبال كافة المرضي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم.

وتابع المحافظ انتظام العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى الحوامدية، موجها مدير مديرية الشئون الصحية بتخصيص إدارة بكل مستشفى لتلقي طلبات إجراء العمليات والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى للتسهيل علي المواطنين .

واستمع المحافظ إلى المرضي للإطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجهم لحلها، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بدخول المواطنين المنشأت والمرافق بدون ارتداء الكمامة حفاظآ على السلامة العامة.

كما حرص راشد علي متابعه انتظام العمل داخل احدي مباني مستشفى الحوامدية العام والذى تم تخصيصه لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث تفقد المحافظ اقسام العناية المركزة ومعمل تحليل المساحات واطمئن من الاطقم الطبية على توفر الأدوية المستخدمة فى بروتوكول العلاج وتوافر الكمامات بالإضافة إلى الوضع الصحي للحالات المصابة.

وقرر راشد صرف مكافأة استثنائية للأطقم الطبية بمستشفى الحوامدية العام لإجادتهم في العمل .

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء مراكز ومدن ابو النمرس والحوامدية .

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