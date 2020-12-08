عرض 5 أفلام قصيرة في "سينما الغد" بمهرجان القاهرة اليوم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
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يعرض في الثالثة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، الجزء الرابع من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.
 
ويضم برنامج غداً 5 أفلام هي، الفيلم الكازاخستاني "تاريخ الحضارة" للمخرجة زنات ألشانوفا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم السعودي "من يحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر في عرضه العالمي الأول، وفيلم التحريك الفرنسي "الثقب" للمخرج فريد جوبين في عرضه العالمي الأول، والفيلم التونسي "نور" للمخرجة ريم نخلى في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
كما سيعرض خارج المسابقة الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج سامح علاء، الفائز بجائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي.

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