التضامن تكرم مقرر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر لجهودها في العمل التطوعي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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كرّمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين رياض مقررة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر شام علي نتيجة جهودها في مجال العمل التطوعي، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتطوع ٢٠٢٠.
وشاركت مقررة لجنة خدمة المجتمع مع وفد من جامعة الأزهر في فعاليات اليوم العالمي بحضور د. خلود حسام عميد كلية التجارة بنات بأسيوط، والذي شعد عقد مجموعة من البرامج التي ألقت الضوء على أهمية العمل التطوعي ودوره في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق معدلات التنمية.

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