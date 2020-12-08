بقيمة مليون ونصف ....ضبط 42 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمطروح

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط شقيقين من العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح، لقيامهما بالإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وخاصةً عقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهما.



و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة مطروح، وعثر بحوزتهما على ( 42000 إثنان وأربعون ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،470،000 مليون وأربعمائة وسبعون ألف جنيه تقريبًا).



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



