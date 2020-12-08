ضبط سيدتين لقيامهما بسرقة الهواتف المحمولة في الإسكندرية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب النشل بالإسكندرية.
 كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم مدير الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام سيدتان "لهما معلومات جنائية" مُقيمتان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة "بأسلوب النشل" متخذتان من دائرة القسم والدوائر المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث بقيادة اللواء محمد عبد الوهاب في ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكاب 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عميل لهما تاجر هواتف محمولة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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