العرض العالمي للفيلم "عنها" بمهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
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يقيم مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية عرض سجادة حمراء للفيلم المصرى "عنها" للمخرج إسلام العزازى، المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42، في عرضه العالمي الأول، كما يقام عرض ثان للفيلم نفسه في التاسعة والنصف من مساء نفس اليوم أيضا بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية. 
 
تدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.
 
وكان قد كشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها، وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.

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