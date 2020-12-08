المطران عطا الله حنا : " ارضنا المقدسة هي ارض التجسد والفداء وميلاد المسيح

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شارك المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في ندوة الكترونية اقامتها كلية اللاهوت التابعة لجامعة تسالونيكي وقد شارك عدد من الاساتذة والطلاب حيث كان المطران المتحدث الرئيسي من مدينة القدس.













ووجه " حنا " التحية لكلية اللاهوت في جامعة تسالونيكي والتي كان قد تخرج منها عام 1990 شاكرا الاساتذة على ما يقومون به من دور رائد من اجل تربية رعاة صالحين وخدام حقيقيين للكنيسة المقدسة.











وقال " حنا " بأننا نعيش فترة صوم الميلاد استعدادا لاستقبال هذا العيد العظيم الذي يرتبط بأرضنا المقدسة وبمدينة بيت لحم حيث المغارة التي ولد فيها المخلص،جغرافيا فلسطين هي مهد المسيحية ولكن المسيحية ليست محصورة بين جدران او حدود سياسية معينة فهي انطلقت من بلادنا الى كل مكان وهنا سمع التلاميذ صوت معلمهم قائلا لهم " اذهبوا وتلمذوا كل الامم معمدين اياهم على اسم الاب والابن والروح القدس " بلادنا هي بلاد التجسد والفداء والبركة ونحن نفتخر لانتماءنا لهذه الارض المقدسة، ونتمنى ان نستقبلكم في القدس بعد زوال جائحة الكورونا والتي ادخلت العالم بأسره في حالة شلل غير مسبوق.







مضيفا: نذكركم بأن في فلسطين هنالك شعبا حيا يعشق الحياة والحرية والكرامة ونذكركم بأن الكنيسة في فلسطين هي ليست فقط الاماكن المقدسة فكنيستنا هي كنيسة البشر وليست كنيسة الحجر، ولذلك فإننا نتمنى منكم ومن كافة اولئك الذين يدرسون اللاهوت بأن يكون عندهم اهتمام بفلسطين وتاريخها واماكنها المقدسة كما ونتمنى من الكنائس المسيحية في العالم بأن تلتفت الى فلسطين الارض المقدسة وان تتضامن مع شعبها المظلوم والمكلوم المحروم من الحرية منذ سنوات ليست قليلة.