المطران عطا الله حنا : " ارضنا المقدسة هي ارض التجسد والفداء وميلاد المسيح

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements


شارك المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في ندوة الكترونية اقامتها كلية اللاهوت التابعة لجامعة تسالونيكي وقد شارك عدد من الاساتذة والطلاب حيث كان المطران المتحدث الرئيسي من مدينة القدس.






ووجه " حنا " التحية لكلية اللاهوت في جامعة تسالونيكي والتي كان قد تخرج منها عام 1990 شاكرا الاساتذة على ما يقومون به من دور رائد من اجل تربية رعاة صالحين وخدام حقيقيين للكنيسة المقدسة.





وقال " حنا " بأننا نعيش فترة صوم الميلاد استعدادا لاستقبال هذا العيد العظيم الذي يرتبط بأرضنا المقدسة وبمدينة بيت لحم حيث المغارة التي ولد فيها المخلص،جغرافيا فلسطين هي مهد المسيحية ولكن المسيحية ليست محصورة بين جدران او حدود سياسية معينة فهي انطلقت من بلادنا الى كل مكان وهنا سمع التلاميذ صوت معلمهم قائلا لهم " اذهبوا وتلمذوا كل الامم معمدين اياهم على اسم الاب والابن والروح القدس " بلادنا هي بلاد التجسد والفداء والبركة ونحن نفتخر لانتماءنا لهذه الارض المقدسة، ونتمنى ان نستقبلكم في القدس بعد زوال جائحة الكورونا والتي ادخلت العالم بأسره في حالة شلل غير مسبوق.



مضيفا: نذكركم بأن في فلسطين هنالك شعبا حيا يعشق الحياة والحرية والكرامة ونذكركم بأن الكنيسة في فلسطين هي ليست فقط الاماكن المقدسة فكنيستنا هي كنيسة البشر وليست كنيسة الحجر، ولذلك فإننا نتمنى منكم ومن كافة اولئك الذين يدرسون اللاهوت بأن يكون عندهم اهتمام بفلسطين وتاريخها واماكنها المقدسة كما ونتمنى من الكنائس المسيحية في العالم بأن تلتفت الى فلسطين الارض المقدسة وان تتضامن مع شعبها المظلوم والمكلوم المحروم من الحرية منذ سنوات ليست قليلة.

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

منذ 37 دقيقة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

11:57 ص

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

11:38 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر