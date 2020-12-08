بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. وفود من الشرطة تزور دور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت وفود من ضباط وضابطات مديريات أمن (البحيرة، بورسعيد، دمياط، سوهاج، الشرقية) بتنظيم عدة زيارات لعدد من دور رعاية المسنات، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. وفود من الشرطة تزور دور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن
بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. وفود من الشرطة تزور دور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن
بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. وفود من الشرطة تزور دور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن
بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. وفود من الشرطة تزور دور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن
بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. وفود من الشرطة تزور دور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن
بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. وفود من الشرطة تزور دور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن

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