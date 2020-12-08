الداخلية تنجح في إنقاذ مواطن عقب سقوطه في مياه ترعة الإبراهيمية بأسيوط

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن أسيوط من إنقاذ مواطن – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، عقب إختلال توازنه وسقوطه بمياه ترعة الإبراهيمية بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط حال قيامه بالصيد.



وقد لاقى سرعة إستجابة القوات وتحركها لإنقاذ المواطن إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال إتخاذ كافة إجراءات الإنتشار الأمنى،وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى.





