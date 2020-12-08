ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوة عاطل بقصد الإتجار بالبساتين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار، بالقاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة السويس، بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - هاتفى محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستعيد 3 من نجومه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 ص

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

11:38 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

10:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر