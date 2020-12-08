ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوة عاطل بقصد الإتجار بالبساتين

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار، بالقاهرة.



فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة السويس، بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - هاتفى محمول.



وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



