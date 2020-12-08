إحالة 40 مدرسا للتحقيق الفوري في بنها

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أحال عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، اليوم الثلاثاء، 40 مدرسا للتحقيق الفوري، بسبب تزويغهما عن العمل أثناء اليوم الدراسي.



وفاجأ مدير الإدارة مدرسة الشهيد سمير منيب نعامة الإعدادية، مدرسة بطا الابتدائية بقرية بطا التابعين لإدارة بنها التعليمية، في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس، لمتابعة الانضباط بها، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس كورونا، بناء على تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، ووجد أن المدرسين غير موجودين داخل المدرسة.



وقال فتح الباب، إن جولاته على المدارس مستمرة لمتابعة حالة الانضباط بها، مشددًا على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، داخل المدرسة وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات، وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور، حفاظًا على سلامة الطلاب والمدرسين.



كما شدد فتح الباب على ضرورة الدخول على المنصات التعليمية وشرح الدروس والتواصل مع الطلاب أون لاين.