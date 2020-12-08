رئيسة مدينة سفاجا: تجهيز أول معرض محلي للمنتجات الحرفية والتراثية لأهالي المدينة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، بدء التجهيز لمعرض الحرف اليدوية والتراثية والثقافية، لأهالي مدينة سفاجا لتسويق منتجاتهم بالتنسيق مع إدارة الشباب والرياضة بسفاجا.

وكلفت رئيس المدينة، إدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية بالتجهيز والتنسيق بين مركز الشباب والجمعيات والأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مستوي المدينة لإقامة المعرض بصورة مشرفة يليق بالحرف اليدوية لمدينة سفاجا.

وأوضحت المغربى أنه تم عقد إجتماع بجمعية كافل اليتيم بمنطقة الأشغال العسكرية لتجهيز وتحديد مواعيد العمل، على أن يكون الإعلان عن المعرض بواسطة سيارة بميكرفون تجول المدينة.

وأكدت رئيس مدينة، أن المعروضات 100% صناعة يدوية، من خلال المنتجات لاصحاب الحرف اليدوية، ومنها المكرميات والأبوجورات، وملابس الكروشية، وشنط جينزز، وتحف وعرائيس، واكسسوارات وحلي نسائي يدوي.

وأضافت المغربي، إلى أن المعرض يساهم في فتح أسواق جديدة داخلية في كافة الصناعات اليدوية وتشجيع الحرف اليدوية، إضافة إلى السعي في حل كل المشاكل التي تعيق المنتجات، مشيرًا إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه للصناعات اليدوية بهدف فتح أسواق للعارضين.
رئيسة مدينة سفاجا: تجهيز أول معرض محلي للمنتجات الحرفية والتراثية لأهالي المدينة
رئيسة مدينة سفاجا: تجهيز أول معرض محلي للمنتجات الحرفية والتراثية لأهالي المدينة
رئيسة مدينة سفاجا: تجهيز أول معرض محلي للمنتجات الحرفية والتراثية لأهالي المدينة
رئيسة مدينة سفاجا: تجهيز أول معرض محلي للمنتجات الحرفية والتراثية لأهالي المدينة
رئيسة مدينة سفاجا: تجهيز أول معرض محلي للمنتجات الحرفية والتراثية لأهالي المدينة
رئيسة مدينة سفاجا: تجهيز أول معرض محلي للمنتجات الحرفية والتراثية لأهالي المدينة

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