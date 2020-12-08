شقيقه: حسام حسن تفوق على موسيماني

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
حسام حسن
حسام حسن
الفجر الرياضي
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أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن شقيقه حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري تفوق على بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس مصر التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: كل المباريات الأخيرة التي حقق الأهلي الفوز فيها مع موسيماني كان الأسوأ فنيَا بدليل أن الأهلي ليس لديه شكل معه.. وحسام حسن تفوق على مدرب الأهلي وكذلك مباراة الزمالك في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ونهائي الكأس أمام طلائع الجيش وجماهير الأهلي تعلم جيدا أن الأداء سييء".

وأضاف حسن: "بدر بانون مدافع الأهلي الجديد كويس لكن عادي الأهلي يقدر على التعاقد مع لاعبين أعلى منه.. لا يوجد لاعب في مصر يستحق 50 مليون جنيه".

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