بعد 6 وقائع.. ضبط 3 أشخاص لسرقتهم متاجر الملابس "بأسلوب المغافلة" بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"،حال إستقلالهم مركبة "توك توك"، وبحوزتهم كمية من الملابس الجاهزة "مجهولة المصدر".





وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل محل كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وبإستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وأقروا بإرتكاب 6 حوادث سرقة.



تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



