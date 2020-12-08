إيران تعدم المعارض الإعلامي روح الله زم مدير قناة "آمد نيوز"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أيدت المحكمة العليا الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي المعارض، روح الله زم، حسبما أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي.

 

واتهمت السلطات القضائية، مدير قناة "آمد نيوز"، بتأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

 

وخلال مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة عبر موقع للقضاء على الإنترنت، قال المتحدث باسم القضاء،: "نعم، المحكمة العليا أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية".


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