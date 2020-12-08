إنجى علي لـ"الفجر الفني": القاهرة السينمائي أعظم مهرجان.. وأعشق الموسيقى التصويرية

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أعربت الإعلامية إنجى علي عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى الدورة ال 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، موضحة أن هذا المهرجان هو أعظم مهرجان فى المنطقة العربية، لما له من معزة خاصة ورونق مختلف.





وقالت إنجى علي لـ"الفجر الفني"، أن سبب حضورها ندوة تكريم الفنانة منى زكى بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هى أنها تعشق السينما وبالتالي تحب منى زكى، مشيرة إلى أن أكثر الأفلام التى تحبها لمنى زكى هى "عن العشق والهوى، أسوار القمر، سهر الليالي".





وأضافت إنجى علي أنها إذا لم تكن مذيعة لتمنت أن تكون من الأشخاص التى تعمل موسيقي تصويرية، معللة ذلك أنها تحب الموسيقي ودراستها.

