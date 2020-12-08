وكيله: بوجبا سيرحل عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل

صرح مينو رايولا وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن وكيله سيرحل عن صفوف فريقه في يناير المقبل.









أضاف رايولا في مقابلة مع صحيفة توتو سبورت: "بوجبا المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم غير سعيد في مانشستر يونايتد، ويجب أن يرحل عاجلاً وليس آجلاً".









وقال: "بول لا يشعر بالسعادة في يونايتد، لم يعد قادراً على التعبير عن نفسه بالشكل المنشود، الذي كان متوقعاً منه".

وأضاف: "عليه أن يغير الفريق الذي يلعب له، وعليه أن يغير الأجواء".









وتابع: "لديه عقد يستمر عاماً ونصف العام، لكنني أعتقد أن الحل الأمثل لجميع الأطراف السماح برحيله في سوق الانتقالات المقبلة".









وكان بوغبا رحل عن مانشستر، وانضم إلى يوفنتوس الإيطالي في عام 2012، ثم عاد إلى يونايتد 2016، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (119 مليون دولار).