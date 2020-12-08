وزارة الصناعة تعرض على الوكالة الدولية إنشاء مراكز تكنولوجية وتصميم للموضة بمدينة الروبيكي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
الوكالة الإيطالية
الوكالة الإيطالية
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فى اطار توجيهات السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الدولية للارتقاء بجودة المنتجات الجلدية المصرية وبصفة خاصة المنتجات تامة الصنع ، استقبلت مدينة الجلود بالروبيكى وفداً من الوكالة الايطالية للتعاون من اجل التنمية ، حيث استهدفت الزيارة الوقوف على آخر تطورات العمل بالمدينة واستعراض امكانيات الاستفادة من برامج الدعم التى تقدمها الوكالة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمشروعات دباغة وتصنيع الجلود بالروبيكى

وقال المهندس  محمود محرز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني أن الوفد الايطالى ضم كل من مارتينو ميلي مدير الوكالة الايطالية للتعاون من اجل التنمية و باولو ألمنتاري المستشار التجاري بالسفارة الايطالية بالقاهرة والسيد اشرف ارميا ممثل السفارة الايطالية ، بينما ضم الجانب المصري اللواء حافظ حسن مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون المالية والادارية والمشرف على المراكز التكنولوجية و امام السعيد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والدكتورة/ عبير السعدي مستشار الوزيرة للمشروعات التنموية واحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة

وقد استعرض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار مراحل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي بدءً من العمل بمنطقة مجرى العيون ووصولاً الى الوضع الحالى في المدينة

وطالب محرز الجانب الايطالى بتقديم الدعم لعدد من المشروعات بالمدينة تشمل انشاء مركز تكنولوجي مجهز للمنتجات النهائية تامة الصنع ومركز للتصميم والموضة ومركز للتدريب للمرحلة الثالثة بالمدينة تمهيداً لانشاء وتشغيل الـ100 مصنع للمنتجات النهائية وذلك وفقاً للتوجيهات الرئاسية والمتابعة المستمرة   لتنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في هذا الشأن، مشيراً الى اهمية التعاون بين الجانبين فيما يتعلق برفع قدرات محطات الصرف والمعالجة وتطوير منطقة الـ 100 مصنع

ومن جانبه أوضح السيد/ مارتينو ميلي مدير الوكالة الايطالية للتعاون من اجل التنمية انه جاري العمل حالياً على مشروع منحة بقيمة 3 مليون يورو لتطوير عدد من المشروعات الانتاجية في مصر في مجالات الجلود والرخام والاثاث تشمل مليون يورو لمدينة الروبيكي لدعم مشروع الـ 100 مصنع لصناعات المنتجات النهائية للجلود، ومليون يورو لصناعة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، ومليون يورو لصناعة الاثاث بمدينة دمياط، مشيراً الى انه يجري حالياً اعداد بروتوكول تعاون بين الوكالة الايطالية والمراكز التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة تستهدف نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية الايطالية المتطورة للصناعة المصرية

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وايطاليا لتطوير مدينة الاثاث بدمياط خاصة فيما يتعلق بمشروعات تجهيز مركز تكنولوجيا الاثاث ومركز التصميم والتدريب

وقد قام الوفد الايطالى بجولة ميدانية تفقدية لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي حيث تم تفقد 3 مدابغ وزيارة المركز التكنولوجي والمدبغة النوذجية ومحطات الصرف والمعالجة

جدير بالذكر ان ايطاليا سبق وان قدمت دعماً  لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي لانشاء مشروعات البنية التحتية والمركز التكنولوجي لدباغة الجلود وتطوير خدمات الدعم الفني وتوفير المعدات والمعامل الكيميائية والفيزيائية للحصول على شهادات الجودة وتقديم خدمات متميزة للصناع .

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وزارة الصناعة مدينة الروبيكي الوكالة الايطالية

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