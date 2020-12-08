محمد محمود يبدأ مرحلة جديدة نحو التعافي من الإصابة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
محمد محمود
محمد محمود
الفجر الرياضي
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يبدأ محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة غضروف الركبة.

وكان لاعب وسط الأهلي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة وخضع على إثرها لعملية جراحية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

ومن المنتظر أن يبدأ محمد محمود مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بداية من شهر يناير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



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