نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
يبدأ كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بشكل تدريجي في أواخر الشهر الجاري.

ويغيب نيدفيد عن المشاركة مع الأهلي منذ إصابته في الركبة والتي تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة في شهر إبريل من عام ٢٠١٩.

ومن المنتظر أن يصبح نيدفيد جاهزًا للمشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر بداية من شهر يناير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

موسيماني: أتمنى أن يترأس الكاف من سمح لي بالذهاب إلى الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستعيد 3 من نجومه

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:27 ص

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

11:00 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر