نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير

يبدأ كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بشكل تدريجي في أواخر الشهر الجاري.





ويغيب نيدفيد عن المشاركة مع الأهلي منذ إصابته في الركبة والتي تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة في شهر إبريل من عام ٢٠١٩.





ومن المنتظر أن يصبح نيدفيد جاهزًا للمشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر بداية من شهر يناير المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.











