خطة لابورتا للإبقاء على ليونيل ميسي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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أكد خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني أنه سيقنع قائد فريقه ليونيل ميسي بالاستمرار وعدم الرحيل في نهاية الموسم الكروي الجاري.

وقال لابورتا في تصريحات إذاعية: "أنا استطيع إقناع ميسي بالبقاء، هناك أسباب كثيرة لذلك.. ميسي أفضل لاعب في العالم وربما في التاريخ، ما علينا أخذه في عين الاعتبار هو أن ليو يحب برشلونة".

وأضاف: "يجب تقديم عرض مبدع يقنع ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة.. أنا أفضل التفكير فيما يحقق ليو للنادي وهو بالفعل أكثر بكثير من راتبه، على المستوى الرياضي أنا أعتبر ميسي أفضل لاعب في التاريخ".

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