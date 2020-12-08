562 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة جديدة في روسيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 562 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 456 في الإحصائية السابقة، فيما تراجع عدد الإصابات الجديدة من أكثر من 28 ألفا أمس إلى 26097 اليوم.

 

ووفقًا لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليونين و515009 حالات، منها 44159 حالة وفاة.

 

كما أعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد حالات الشفاء بواقع 24938 خلال اليوم الماضي لتبلغ حصيلة المتعافين مليونا و981526 شخصا، مع بقاء 489324 حالة نشطة.

 

وكانت العاصمة موسكو، شهدت انخفاضا ملحوظا في الإصابات الجديدة من 7279 أمس إلى 5232 اليوم، وهو رقم تجاوزه عدد حالات الشفاء اليومية الذي بلغ 5532. وسجلت العاصمة 71 حالة وفاة مقابل 76 أمس.

 

وتم رصد 3734 إصابة جديدة ببطرسبورغ، في مؤشر على استقرار معدلات الإصابة اليومية، في حين قفز عدد الوفيات اليومية من 31 أمس إلى 86 اليوم، مع تماثل 1811 شخصا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا

أخبار تهمك

موسيماني: أتمنى أن يترأس الكاف من سمح لي بالذهاب إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعيد 3 من نجومه

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل انخفاضًا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

روسيا تسجل 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 6595 إصابة و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 7523 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موسكو تسجل 2016 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 8232 إصابة جديدة بفيروس كورونا بروسيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:27 ص

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

11:00 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر