مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.18% بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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انخفض مؤشرسوق دبي المالي مع بداية تعاملات اليوم  بنسبة 0.18 % إلى 2478.09 نقطة، كما استقر مؤشر بورصة أبوظبي عند مستوى 5042.61 نقطة .

وشهد سوق دبي المالي تداول 55.95 مليون سهم، بقيمة 73.18 مليون درهم بعد تنفيذ 1073 صفقة، كما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول 50.43 مليون سهم، بقيمة 149.74 مليون درهم، بعد تنفيذ 559 صفقة في هذه الأثناء.

وكان السهم الأكثر تراجعاً في بورصة دبي هو مجموعة السلام القابضة، المُدرجة أيضاً في بورصة الكويت بعد أن هبط بنسبة 4.89 %، كما كان سهم بنك أبوظبي الأول هو الأكثر انخفاضاً في بورصة العاصمة الإماراتية بنسبة 0.15%.

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