مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.18% بمستهل تعاملات اليوم









انخفض مؤشرسوق دبي المالي مع بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.18 % إلى 2478.09 نقطة، كما استقر مؤشر بورصة أبوظبي عند مستوى 5042.61 نقطة .





وشهد سوق دبي المالي تداول 55.95 مليون سهم، بقيمة 73.18 مليون درهم بعد تنفيذ 1073 صفقة، كما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول 50.43 مليون سهم، بقيمة 149.74 مليون درهم، بعد تنفيذ 559 صفقة في هذه الأثناء.



