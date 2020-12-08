مؤشر سوق مسقط يصعد 0.53% خلال التعاملات الصباحية

إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع ، حيث صعد مسقط 30 بنسبة 0.53 %، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، صعوداً إلى النقطة 3673.92، رابحاً 19.49 نقطة، بدعم صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.





وارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 1.31 %؛ مع ارتفاع الأنوار للسيراميك القيادي 6.98 %،وارتفع أعلاف ظفار 5.66 % ، وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.37 %، مدفوعًا بارتفاع الجزيرة للخدمات القيادي 6.44 % ،وارتفع السوادي للطاقة 1.92 %.





وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعاً في تلك الأثناء بنسبة 0.32 بالمائة، مع صدارة المتحدة للتأمين للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 9.76 بالمائة، وارتفع عمانوالإمارات 4.54 بالمائة.





وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم شل العُمانية على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 2.4 بالمائة.



