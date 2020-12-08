خلال 24 ساعة.. ضبط 4968 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مشددة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (584) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية.. بمخالفة قرار الغلق.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (4968) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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