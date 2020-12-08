تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشرها العام 0.30%، وانخفض السوق الأول 0.38%، وتراجع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنسبة 0.03% و0.08% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة حتى تمام الساعة 9:28 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 68.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1865 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.7 مليون دينار تقريباً.

وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.46%، فيما تصدر سهم "بريق" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو كبير نسبته 143.26%، وذلك عقب عودة السهم اليوم للتداول بعد توقفه منذ تعاملات 10 نوفمبر الماضي.

وحقق سهم "عقارات الكويت" أنشط سيولة في البورصة بقيمة 1.28 مليون دينار مُرتفعاً بنحو 3.49%، بينما تصدر سهم "التعمير" نشاط الكميات بتداول 34.29 مليون سهم مُتراجعاً بنسبة 6.64%.

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