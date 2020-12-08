تراجع خسائر حديد عز بنسبة 4.8% خلال أول 9 شهور من 2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
حديد عز
حديد عز
نيفين سمير
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أعلنت شركة حديد عز، عن القوائم المالية خلال أول 9 شهور في سبتمبر 2020، حيث أسفرت النتائج عن  تراجع خسائر الشركة بنسبة 4.8% علي أساس ستوي.

 زأوضحت الشركة  في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها قد خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.32 مليار.

 وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 634.15 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 847.96 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

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