إنذار لـ 158 طالب بهندسة الإسكندرية لعدم ارتدائهم الكمامة

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أعلنت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أسماء 158 طالب في جميع فرق الكلية حيث وجهت لهم العقوبة الأولى الخاصة بعدم اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" ومنها عدم ارتداء الكمامة وهي الإنذار الأول.



وقالت الكلية، في بيان لها، إنه بشأن تطبيق عقوبات المخالفات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية" يتم المجازاة بالإنذار طبقا لما تقضي به المواد "۱۲۹، ۱۲۷، ۱۲۸" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لذلك تم توجيه عقوبةالإنذار للطلاب الآتي أسمائهم طبقا لنص المواد السابق ذكرها وذلك المخالفة التدابير الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة.



وطالبت إدارة الكلية من جميع الطلاب عدم إرتكاب مخالفات التدابير الإحترازية المطبقة حتى تمر هذة الجائحة بسلام بدون نشر أى إصابات بين الطلاب.



وحذّر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، من عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة داخل جامعة الإسكندرية، مؤكدًا توقيع أقصى عقوبة على المخالفين، وفقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات.