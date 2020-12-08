بعد قرار تطويره.. حادث جديد على طريق الأربعين في قنا

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أصيب 8 أشخاص، منذ قليل، في حادث مروري، على طريق نجع حمادي أبوتشت الأربعين، في محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من اسر كيلاني علي، 14 عاما، باشتباه كسر بالساق الأيسر، مقيم منطقة الخزان، ومحمود كيلاني علي، 24 عانا، بسحجات، مقيم منطقة الخزان، وعاصم كيلاني علي، 14 عاما، باشتباه كسر بالساعد الأيمن، وفيصل عابدين سعد الدين، 40 عام، بسحجات، وعبد العال حسين جهلان، 27 عاما، بخلع بالكتف الأيمن، ومحمد محمود شقيفي 32 عاما، بسحجات، وحماده عبد الصبور محمود 33 عاما، بسحجات وكدمات، وأبو الحجاج عبد العال حسين، 40 عام، مقيمون قرية الرزقه بأبو تشت.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

