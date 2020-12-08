القوى العاملة: تعيين 214 شاباً بينهم 40 من ذوي القدرات

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 214 شابًا، منهم 40 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 477 شابا، فضلًا عن توفير 45 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 214 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا بصرف 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه، ومنحة مولود بإجمالي 400 جنيه، ليصل الإجمالي إلى 12 ألف و400 جنيه لـ 6 عمال من المسجلين بالمديرية، كما ساهمت المديرية بمبلغ 5 ملايين جنيه في المنحة الاستثنائية التي قرر الرئيس السيسي لتلك الفئة.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 376 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضرًا، وعمل ندوتين توعية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 89 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 5 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 60 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 30 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 6 شكاوى، وتبقى 23 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.



