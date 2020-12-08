القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات ورثة مصري توفي في الإمارات

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، نجح في الحصول على مستحقات المرحوم "وحيد تقي.ح.و"، والذي كان يعمل في شركة "الطويلة ايه ٢ أوبر ايتنج كومباني" ووافته المنية طبيعيًا وحصول ورثته علي 352 ألفًا و707 دراهم إماراتية، أي ما يوازي مليون ونصف المليون جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي بمتابعة مستحقات ورثة المصري المتوفى، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه إلي أنه تم صرف مستحقات المرحوم "وحيد تقي.ح.و"، وذلك بعد انتهاء إجراءات إعلام الوراثة، وحضور وكيل الورثة "حبيب.و"، وتم تسليمه شيك بمبلغ ٣٥٢٧٠٧،٩٣ درهم اماراتي بما يعادل مليون ونصف المليون جنيه مصري.

وقام مكتب التمثيل العمالي بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفي نيابة عن وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومن جانبهم وجهوا الشكر لمسئولي الشركة ووزارة القوي العاملة لمتابعتها المستمرة من خلال مكتب التمثيل العمالي حتي استلام كامل مستحقات المتوفي.

