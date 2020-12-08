تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تسعى اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، على تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك خلال الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال الصيف المقبل.


وعقد مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي، جلسة مع إدارة نادي الزمالك من أجل تجديد عقد اللاعب، وتم الاتفاق على التجديد لمدة موسمين.


ومن المقرر حصول ساسي على مبلغ مليون و400 ألف دولار في الموسم، مع وضع شرط جزائي قدره 2 ونصف مليون دولار لرحيله، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ 700 ألف دولار عند التوقيع الأسبوع الجاري.

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