الأرصاد: سقوط أمطار متوسطة على هذه المناطق (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة والوجه البحري مع وجود رياح معتدلة، وأن يكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية ودافئًا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد مع وجود رياح معتدلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد مع وجود رياح معتدلة، مع توقعات بسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13
مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 12
بورسعيد العظمى 23 والصغرى 14
دمياط العظمى 23 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 13
السويس العظمى 24 والصغرى 13
العريش العظمى 24 والصغرى 12
طابا العظمى 24 والصغرى 14
سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 5
شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 15
الغردقة العظمى 27 والصغرى 15
الفيوم العظمى 24 والصغرى 11
بني سويف العظمى 24 الصغرى 10
المنيا العظمى 24 والصغرى 9
أسيوط العظمى 25 والصغرى 9

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