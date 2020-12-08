هنادي مهنى تشارك جمهورها بصور العرض الخاص لـ"أنصاف مجانين"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
الفجر الفني
Advertisements
نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة لها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح من مهرجان القاهرة السينمائى، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلقت هنادى مهنا على الصورة قائلة "من العرض الأول لمسلسل "أنصاف مجانين".


"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة السعودية د. شيماء شريف والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. إخراج عمر رشدي وبطولة أحمد خالد صالح وأسماء جلال




أخبار تهمك

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

منذ ساعة الا ربع

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 17 ساعة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني: أتمنى أن يترأس الكاف من سمح لي بالذهاب إلى الأهلي

منذ 35 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ 43 دقيقة

الأهلي يستعيد 3 من نجومه

منذ أقل من ساعة

بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

منذ حوالي 4 ساعات

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:27 ص

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

10:26 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر