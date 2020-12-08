هنادي مهنى تشارك جمهورها بصور العرض الخاص لـ"أنصاف مجانين"
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
الفجر الفني
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نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة لها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح من مهرجان القاهرة السينمائى، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت هنادى مهنا على الصورة قائلة "من العرض الأول لمسلسل "أنصاف مجانين".
"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة السعودية د. شيماء شريف والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. إخراج عمر رشدي وبطولة أحمد خالد صالح وأسماء جلال