"بيت التأمين المصري السعودي" ترفع حصتها في "دايس" لـ 10%

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن شراء شركة بيت التأمين المصري السعودي 15.32 مليون سهم لترتفع حصتها من 7.1% إلى 10%

وأوشحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه تم الشراء بسعر 1.78 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 27.4 مليون جنيه.

وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



