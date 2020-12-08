"بيت التأمين المصري السعودي" ترفع حصتها في "دايس" لـ 10%

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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 أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن شراء شركة بيت التأمين المصري السعودي 15.32 مليون سهم لترتفع حصتها من 7.1% إلى 10%

وأوشحت الشركة في بيان للبورصة  المصرية اليوم أنه تم الشراء بسعر 1.78 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 27.4 مليون جنيه.

وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 979.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



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