البورصة تنفذ صفقة علي "بيراميزا" بقيمة 10.3 مليون جنيه

نفذت إدارة البورصة المصرية، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا المصدرة لعدد 500 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.3 مليون جنيه.

وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع إستمرار الأداء الإيجابي للسوق والميل الي إقتناص الفرص.