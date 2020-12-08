البورصة تنفذ صفقة علي "بيراميزا" بقيمة 10.3 مليون جنيه
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
نيفين سمير
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نفذت إدارة البورصة المصرية، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا المصدرة لعدد 500 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.3 مليون جنيه.
وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع إستمرار الأداء الإيجابي للسوق والميل الي إقتناص الفرص.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11002 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2144 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة.
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