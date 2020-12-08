البورصة تنفذ صفقة علي "بيراميزا" بقيمة 10.3 مليون جنيه

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
نفذت إدارة البورصة المصرية، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا المصدرة لعدد 500 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.3 مليون جنيه.

وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع إستمرار الأداء الإيجابي للسوق والميل الي إقتناص الفرص.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11002 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2144 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ 43 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني: أتمنى أن يترأس الكاف من سمح لي بالذهاب إلى الأهلي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يستعيد 3 من نجومه

منذ أقل من ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 17 ساعة

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة تنفذ صفقة علي أسهم "أودن للاستثمارات" بـ 23.6 مليون جنيه

البورصة المصرية تنفذ صفقة علي فوري بـ 805 مليون جنيه

البورصة تنفذ صفقة علي "سي أي كابيتال" بـ 377.1 مليون جنيه

البورصة تنفذ صفقة علي" أودن للإستثمارات المالية " بـ 49.3 مليون جنيه

بمنتصف التعاملات .. المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 0.28%

البورصة المصرية تنفذ صفقة علي "برايم القابضة " بـ 105.8 مليون جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:27 ص

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

10:26 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر