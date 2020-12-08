جلسة المستهل .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع إستمرار الأداء الإيجابي للسوق والميل الي إقتناص الفرص.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11002 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2144 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة.

وقال هشام حسن، خبير أسواق المال  إن السوق ما زالت تتحرك بشكل إيجابى والأفراد يقتنصون الفرص مضيفاً  أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا زال أعلى مستوى 2000 نقطة، أعلى قمته التاريخية، نظرا لارتفاع أسهم المضاربات خاصة ذات المستويات السعرية الأقل.

وأوضح أن المؤشر الرئيسي لا يزال يناور حول منطقة 11000 نقطة وهى مناطق تصلح للمتاجرات السريعة بينما تظل الأسهم القيادية تختبر قدرة المؤشر على الصعود لأعلى 11200 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني: أتمنى أن يترأس الكاف من سمح لي بالذهاب إلى الأهلي

منذ 36 دقيقة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستعيد 3 من نجومه

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

جلسة المستهل.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الخميس

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الخميس

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل جلسة اليوم

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد

مؤشرات البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:27 ص

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

10:26 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر