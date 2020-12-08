جلسة المستهل .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية









إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع إستمرار الأداء الإيجابي للسوق والميل الي إقتناص الفرص. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11002 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2144 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة.





وقال هشام حسن، خبير أسواق المال إن السوق ما زالت تتحرك بشكل إيجابى والأفراد يقتنصون الفرص مضيفاً أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا زال أعلى مستوى 2000 نقطة، أعلى قمته التاريخية، نظرا لارتفاع أسهم المضاربات خاصة ذات المستويات السعرية الأقل.



