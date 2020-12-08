مجلس الشباب المصري: تصريحات الرئيس بفرنسا إعلاء للقيم الدينية وردًا على الادعاءات الكاذبة ضد مصر

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قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري للتنمية، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جاءت لإعلاء القيم الدينية المقدسة، والتأكيد على ضرورة احترامها لأنها فوق القيم الإنسانية.



وأشار "سيف" إلى أن التصريحات جاءت ردًا على الإساءة للرسول أو أى من الرموز الدينية والمقدسات الدينية، ورفضًا قاطعًا للإساءة إلى الأنبياء والرسل والقيم الدينية الرفيعة، وكذلك رفض استهداف جرح مشاعر الملايين، وخلق حالة من الكراهية بين معتنقي الأديان المختلفة.



وأكد مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، على أن الرئيس السيسي رد بقوة على جميع الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تُحاك ضد مصر من قبل الجماعات الإرهابية.