انتظام وإقبال على الإنتخابات داخل 1462 لجنة لليوم الثاني في الدقهلية (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
محمد كشك
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يتوافد مواطني محافظة الدقهلية علي جميع اللجان الانتخابية بنطاق محافظة الدقهلية أبوابها لإستقبال الناخبين في جولة الإعادة لبرلمان 2020 لليوم الثاني علي التوالي. 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة بدأت عملها من الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين وسط اجراءات إحترازية وامنية، هذا ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي للادلاء بصوته.

وأكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بان 699 مركزا انتخابيا باجمالي 1426 لجنة فرعية علي مستوي مراكز ومدن واحياء وقري محافظة الدقهلية قد انتظمت في عملها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات،مشيرا الي ان غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة تتابع علي مدار الساعة العملية الانتخابية بمراكز ومدن واحياء وقري المحافظة من خلال التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بنطاق المحافظة.

واضاف محافظ الدقهلية انه قد حرص رؤساء اللجان والمساعدين معهم علي ارشاد الناخبين للحفاظ على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة حال توافدهم علي اللجان.

وجدير بالذكر ان عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت من ابناء الدقهلية يبلغ 4 مليون و352 الف و87 ناخبا، وذلك في 10 دوائر انتخابية تضم مراكز ومدن واحياء وقري المحافظة.

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