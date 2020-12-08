موسيماني: أتمنى أن يترأس الكاف من سمح لي بالذهاب إلى الأهلي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، هو الشخص الأجدر والأفضل لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي ستجرى خلال شهر مارس المقبل.

وكان موتسيبي قد ترشح بشكل رسمي لرئاسة الكاف، حيث حصل على موافقة ودعم الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم "كاف".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف" منع أحمد أحمد، بسبب بعض الاتهامات التي تتعلق بالفساد وسوء إدارة أموال الكاف.

وصرح موسيماني، قائلًا: "موتسيبي رجل أعمال كبير وأعتقد أنه يستطيع ترأس الكاف، يستحق تلك الفرصة ولكن خلال الفترة التي عملت معه أعلم أنه مشغول للغاية، فهو حالة مختلفة، وخلال الثمانٍ سنوات لي في صن داونز، كان يسافر عدة بلاد، مثل لوس أنجلوس والصين وأوروبا، وسفره كان بصفة أسبوعية، ولكن سنرى إذا كان لديه وقت لرئاسة الكاف أم لا، لكنه يتمتع بصفات جيدة".

وواصل: "أيضًا ، لست متأكدًا مما هو مطلوب في هذا المجال ، ولست متأكدًا أيضًا من خطته، سيكون من الممتع سماع ما يقول".

 وأكمل"أعتقد أنه يجب منح شخص ناجح مثله الفرصة لقيادة كرة القدم. نحن نتحرك ونكبر. ساهم في بزوغ صنداونز وبفضله سمح لي بالذهاب إلى الأهلي".

وأتم: "في الكاف، هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجة ، سواء كانت إدارية أو تطويرية أو تجارية أو تقنية، ربما لديه خطة والأشخاص المناسبين، وهذا مثير للاهتمام ".



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