خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من موقع وزارة القوى العاملة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:14 ص
منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
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خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من موقع وزارة القوى العاملة

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على مساعدة متابعيها وتزويدهم بالمعلومات التي يريدون الحصول عليهم نقدم لكم خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، حيث زاد البحث عن المنحة من جانب المواطنيين، واحتل موقع وزارة القوى العاملة أعلى معدل بحث على جوجل حالياً من الفئات المستفيدة من هذا الدعم.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة
كشفت وزارة القوي العاملة أن مستحقات منحة العمالة غير المنتظمة  موجودة فى حسابات المواطنين بدءً من صباح الأحد الماضي الموافق السادس من شهر نوفمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وفي حالة الاستحقاق ستصلك رسالة من رقم 2030 باستحقاق المنحة وميعاد الصرف، علما بأن المنحة عبارة عن 500 جنيه لمدة 3 أشهر، وإذا لم تصلك رسالة وترغب في معرفة إذا كنت مستفيد أم لا، إليكم خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تكون خطوات معرفة المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة الموجود داخل الرابط التالي (اضغط هنا) وإتمام الاستعلام عن مستحقات المواطنين في تلك المنحة بادخال رقم هاتف المستفاد والرقم القومي وجميع البيانات المطلوبة للاستعلام لتظهر أمامك جميع المعلومات المطروحة حول مستحقاتكم فور النقر على ايقونة استعلام.


خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من موقع وزارة القوى العاملة

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