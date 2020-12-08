عودة ثنائي ريال مدريد للتدريبات استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ

شهد مران ريال مدريد عودة الثنائي سيرجيو راموس، والظهير الأيمن داني كاربخال، ليعززا دفاع فريق المدرب زين الدين زيدان قبل مواجهة ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ يوم الأربعاء حيث أصبح مصير الفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مهب الريح.









وأكمل راموس، الذي لم يلعب مع ريال مدريد منذ 11 نوفمبر بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، تدريبا كاملا لليوم الثاني على التوالي.









وعاد كاربخال، الذي شارك أساسيا أربع مرات فقط في كل المسابقات هذا الموسم بسبب إصابتين، إلى التدريبات اليوم الإثنين.





وغاب اللاعبان عن الهزيمة 2-0 خارج الديار أمام شاختار دونيتسك الأسبوع الماضي مما يعني أن بطل أوروبا 13 مرة أصبح مطالبا بالفوز على جلادباخ متصدر المجموعة الثانية لضمان التأهل لأدوار خروج المغلوب للعام 24 توالياً وهو رقم قياسي.





وتعني الهزيمة تراجع ريال مدريد للعب في الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ موسم 1994-1995 حين كانت البطولة تحمل اسم كأس الاتحاد الأوروبي، بينما سيودع دوري الأبطال حال التعادل ما لم ينجح إنتر ميلان في الفوز على شاختار.









وتأتي عودة راموس في وقت رائع لريال مدريد الذي خسر في آخر تسع مباريات خاضها في دوري الأبطال في غياب المدافع البارز.









وسيفتقد ريال مدريد جهود المهاجم إيدن هازارد وثنائي خط الوسط فيدريكو بالبيردي الذي يتعافى من كسر في الساق ومارتن أوديجارد الذي لم يتدرب اليوم الإثنين.